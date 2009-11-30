Гриценко: охрана в мерседесах-кубиках – лишь психологический фактор

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что отказался от государственной охраны и не собирается прятаться за ней от людей.

Об этом политик заявил в интервью УНИАН, комментируя сегодня указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «Об обеспечении безопасности кандидатов на пост Президента Украины во время избирательного процесса».

«С первого дня после регистрации кандидатом в президенты я отказался от охраны, которая, согласно действующему законодательству, предоставляется в таком статусе, и каждую неделю в письменном виде подтверждаю этот отказ на период следующей неделе», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Политик также отметил, что и в статусе бывшего министра обороны, председателя парламентского комитета не пользуется охраной.

«Сам хожу по улицам, в магазин, на рынок или в кинотеатр. Свободно общаюсь с людьми: открыто и спокойно», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также напомнил, что до избирательной кампании и во время нее он проживал с семьей в разных регионах Украины, чтобы лучше узнать и понять проблемы и настроения простых людей.

«Считаю, что прятаться от людей за охрану нужно тем политикам, которым есть чего бояться или им стыдно за результаты предыдущей деятельности», - заявил он.

А.ГРИЦЕНКО также критически высказался о некоторых своих коллегах - народных депутатах, какие «подъезжают в Верховную Раду в сопровождении джипа охраны; этих нардепов охрана доводит до помещения и там встречает».

По словам А.ГРИЦЕНКО, кое-кто считает охрану обязательным атрибутом богатых людей, чтобы таким образом выделяться среди других. «Кое-кто действительно боится нападения и не доверяет правоохранительным органам. Но в действительности эти «мерседесы-кубики» охраны – это скорее психологический фактор. Против лома нет приема», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он отметил, что у него нет сомнения в высоком уровне профессионализма офицеров управления государственной охраны, которых он уважает, но не нуждается в их услугах.

«Я и в дальнейшем – до конца избирательной кампании – не буду привлекать сотрудников УГО, какие бы указы не издавал действующий Президент», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.