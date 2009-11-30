ЕС отменил визы для граждан трех стран Восточной Европы

Граждане трех республик бывшей Югославии с середины декабря смогут ездить в Евросоюз без виз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС, опубликованном сегодня.

Речь идет о Сербии, Черногории и Македонии. Жители этих стран смогут въезжать в ЕС без виз с 19 декабря. Это означает, что из всех республик бывшей Югославии визовый режим сохранится лишь для разоренной войной Боснии и Герцеговины.

Впрочем, вполне возможно, что в скором времени ограничения будут сняты для всех югославских республик, Албании, рассчитывающей рано или поздно вступить в Евросоюз, а также Косово. Кроме того, новые правила скорей всего коснутся и сербских районов Боснии, где население в основном имеет двойное гражданство (Боснии и Сербии).

РБК