Ющенко говорит, что Тимошенко честные министры не нужны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает маловероятным восстановление Юрия ЕХАНУРОВА в должности министра обороны, пока Юлия ТИМОШЕНКО является премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета.

В.ЮЩЕНКО заявил, что полностью доволен работой своей команды, в частности министров, делегированных в правительство от “Нашей Украины”. “Чем в моей команде вам не нравится вице-премьер-министр ВАСЮНИК, который ведет гуманитарную тему? Разве вам стыдно за его позицию, или он не квалифицированный?”, – спросил В.ЮЩЕНКО. Также он одобрительно отозвался о работе Ю.ЕХАНУРОВА. “Позвольте, похвалю Юрия Ивановича. Он был министром обороны. Почему мне не гордится такими партнерами в моей команде?”, – спросил Президент.

Он напомнил, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции. “Премьер-министр сказала, что он взяточник. Прошло 5 месяцев. Генеральный прокурор пишет: Виктор Андреевич, проверяли-проверяли - ни одного свидетельства о коррупции в Министерстве обороны не нашли. Я беру заявление, направляю его в парламент и говорю: поскольку премьер-министр дезинформировала украинское общество - ЕХАНУРОВ не является коррупционером, прошу на заседании парламенту рассмотреть вопрос о его восстановлении в должности министра обороны. При этом премьер-министру, думаю, тяжело возобновить Юрия Ивановича в должности министра обороны”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что при таком премьер-министре также тяжело заполнить 40% вакансий в правительстве. По словам Президента, это не потому что нет достойных кандидатур, просто такому “премьер-министру честные министры не нужны”.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании Кабинета министров было заявлено об установлении многочисленных случаев нарушений тогдашним министром обороны Ю.ЕХАНУРОВЫМ действующего законодательства. В частности, речь шла о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Позже Кабмин зарегистрировал в ВР проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины, и 5 июня он был освобожден.

18 ноября В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении Ю.ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.