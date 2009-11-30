Ющенко поручил круглосуточно охранять кандидатов в президенты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Управлению государственной охраны Украины организовать круглосуточную охрану кандидатов на пост главы государства во время избирательного процесса.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого обнародован на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО поручил УГО принять безотлагательные меры по обеспечению круглосуточной государственной охраны кандидатов на пост Президента Украины во время избирательного процесса.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, другим правоохранительным органам поручено в пределах своей компетенции и во взаимодействии с Управлением государственной охраны принять участие в осуществлении государственной охраны кандидатов на пост Президента во время избирательного процесса.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям В.ЮЩЕНКО поручил всесторонне способствовать, в соответствии с определенными Конституцией и законами Украины полномочий УГО в обеспечении государственной охраны кандидатов на пост Президента во время избирательного процесса.

Справка УНИАН. По закону “О выборах Президента Украины”, государство обеспечивает охрану кандидатов на пост Президента Украины во время избирательного процесса в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц".