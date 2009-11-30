В Киев на предупредительную акцию протеста приедут из Луганска

13:40, 30 ноября 2009
Политика
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3 декабря 2009 года  в 10.00 Союз общественных объединений «Трудовое Движение «Солидарность», шахтеры и представители общественности Луганской области  проведут  предупредительную акцию протеста- пикетирование Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, на площадке напротив парадного входа  в КМУ).

Основная цель проведения акции  и  выдвигаемые требования:

- заявить публичный протест против  нарушения  конституционного права граждан Украины на  работу и  достойный  уровень жизни;

- донести до общества и премьер-министра Украины ситуацию о  состоянии коррупции   и злоупотреблении  служебным  положением  со стороны  чиновников Минуглепрома  Украины  и  представителей ВРУ;

- требовать создания  условий для системного  и конструктивного диалога между Конфедерацией  свободных  профсоюзов Луганской области, как одного из основателей СОО «ТДС», с органами исполнительной власти на  уровне

КМУ, министерств и ведомств, в часности, Луганской областной государственной  администрацией.

Контактный телефон : моб.  050- 746-09-43.

 

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