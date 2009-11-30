В Киев на предупредительную акцию протеста приедут из Луганска

3 декабря 2009 года в 10.00 Союз общественных объединений «Трудовое Движение «Солидарность», шахтеры и представители общественности Луганской области проведут предупредительную акцию протеста- пикетирование Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, на площадке напротив парадного входа в КМУ).

Основная цель проведения акции и выдвигаемые требования:

- заявить публичный протест против нарушения конституционного права граждан Украины на работу и достойный уровень жизни;

- донести до общества и премьер-министра Украины ситуацию о состоянии коррупции и злоупотреблении служебным положением со стороны чиновников Минуглепрома Украины и представителей ВРУ;

- требовать создания условий для системного и конструктивного диалога между Конфедерацией свободных профсоюзов Луганской области, как одного из основателей СОО «ТДС», с органами исполнительной власти на уровне

КМУ, министерств и ведомств, в часности, Луганской областной государственной администрацией.

Контактный телефон : моб. 050- 746-09-43.