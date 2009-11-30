Политолог понял, что на самом деле интересует трех кандидатов

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что прошедшие съезды партий кандидатов в президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, Виктора ЮЩЕНКО и Сергея ТИГИПКО свидетельствуют о том, что эти лидеры и их партии четко ориентированы не на президентскую, а на парламентскую кампанию, а также на выборы в местные органы власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно проведенных 28 ноября съездов указанных партий.

Именно поэтому, убежден политолог, только лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО являются реальными претендентами на победу в президентских выборах.

«Можно уверенно говорить, что и ЯЦЕНЮК, и ТИГИПКО, и даже ЮЩЕНКО мобилизуют собственные партийные ресурсы для участия в местных и внеочередных парламентских выборах. Для них президентские выборы – это механизм собственной политической актуализации, а для некоторых – еще и отчет перед спонсорами за потраченные на этой кампании средства», - считает В.БАЛА.

По мнению эксперта, такой характер кампании неминуемо будет сказываться и на стратегии ведения предвыборной дискуссии. «Характер кампании неминуемо будет отражаться и на риторике кандидатов в Президенты. Все они ведут борьбу не за президентское кресло, а за будущие места в парламенте и местных органах власти. Нынешние команды должны пройти испытание предвыборной кампанией, доказать свою жизне- и конкурентоспособность», - отметил директор АМС.