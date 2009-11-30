Тимошенко разделит Героев Украины на «настоящих» и «номенклатурных»

Герои Украины и социалистического труда начнут получать доплаты с 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании «круглого стола» по вопросам социальной защиты работников и ветеранов угольной промышленности.

«Я помню ваш наказ, помню вашу директиву. Знаю, что этот наказ мне дан, и я его уже с 1 декабря воплощаю в жизнь, и в бюджете эти деньги мы уже откорректировали и предусмотрели – поэтому будем серьезно доплачивать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что при выплатах будет использован дифференцированный подход к Героям Украины.

«У нас там есть много чиновников, вы знаете, Героев Украины, которые получают конъюнктурно, номенклатурно иногда такие высокие награды. Больно иногда смотреть на это, но так уж оно повелось… Так у них средняя зарплата раз в десять больше, чем у вас, и они автоматически отсекаются от таких доплат героям, будут настоящие герои получать доплаты, и настоящие герои будут получать поддержку государства, а ни те, которые тут поприходили – то министрам вручают, которые без году неделю работают, иногда и отрасль толком не знают, то еще каким-то номенклатурным работникам, таким как Юра БОЙКО – ограбил через «РосУкрЭнерго» всю страну, ему героя… Нормально, держись дальше в таком же русле… Будем тут сепарировать ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО во время обсуждения проекта госбюджета на 2010 год с общественностью заявила, что правительство в проекте госбюджета на следующий год предусмотрело введение ежемесячной стипендии Героям Украины.