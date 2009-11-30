Томенко: в парламенте действует антиправительственное большинство

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, член БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил, что в парламенте действует антиправительственное большинство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом он сказал в эфире ток-шоу «Майдан. Лидер нации» на «5-м канале».

«Последние недели наблюдаем высокую степень синхронизации голосований между Партией регионов и коммунистами. Теперь к ним добавился еще и Блок Литвина, который раньше больше голосовал вместе с БЮТ. Кроме того, сюда же добавилась и так званая пропрезидентская часть НУ-НС», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Все вместе они создают новое антиправительственное большинство. Документов о договоренности я не видел, но тот факт, что правительственные законопроекты поддерживаются все меньше, а инициативы теневого правительства поддерживаются большинством в зале, все это ясно подтверждает», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он заявил, что кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО во время избирательной кампании консультируется только с украинскими специалистами.

«Каждую неделю на совещание у нее (Ю.ТИМОШЕНКО) собираются украинские политологи, эксперты, ученые, журналисты, которые думают, как сделать позитивную, конструктивную кампанию и не унижать конкурентов. Иностранцев я там не замечал», - сказал Н.ТОМЕНКО, добавив, что и он, и Ю.ТИМОШЕНКО разделяют мнение, что «украинскую стратегию могут делать только украинские интеллектуалы».

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО выразил мнение, что в Украине существует недооценка украинских специалистов, а особенно журналистов.

«С грустью наблюдаю, что впервые за годы независимости во время президентской избирательной кампании ключевые политические шоу ведут не граждане Украины. Я считаю это унижением для Украины, для украинских журналистов, когда владельцы каналов не доверяют украинским журналистам и считают, что кто-то другой, кроме них, должен действовать в Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО.