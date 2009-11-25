В Харькове открыт Центр национальной памяти

Сегодня, 25 ноября, в Харькове, в годовщину начала Большого Голода 1932-33 годов, состоялось открытие Центра национальной памяти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода», Центр создан силами Украинского культурного центра «Юность» и харьковской «Свободы».

Открытие Центра началось с освящения, которое провел Архиепископ Харьковский и Полтавский Украинской автокефальной православной церкви Игорь (ИСИЧЕНКО).

Харьковская «Свобода» предоставила для обустройства центра компьютерную технику, каждый посетитель сможет не только провести исследование 20 томов Национальной книги памяти жертв Голодомора, но и найти необходимую информацию в электронном виде, сделать копии свободно распространяемых документальных фильмов, музыки и тому подобное. Для школьников и молодежи в Центре национальной памяти будут организовываться экскурсии, на протяжении которых также можно ознакомиться с картой «Соборная Украина», созданной при поддержке благотворительного фонда «Украина-Русь» (город Львов).

После церемонии освящения Центра в актовом зале УКЦ «Юность» состоялся вечер памяти жертв Голодоморов и политических репрессий «Нельзя забыть». Представители общественных организаций, краеведы и историки ознакомили со своими исследованиями Голодомора 1932-33 годов в Харьковской области. После этого по инициативе Харьковской организации ВО «Свобода» состоялся показ художественного фильма «Голод-33», сообщили в пресс-службе.