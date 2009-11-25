В ЕЦ говорят, что сейчас - самое время менять избирательные законы

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ подчеркивает необходимость немедленного принятия законодательных изменений относительно избрания депутатов местных советов по открытым спискам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом он заявил на встрече с журналистами в Одессе.

“До начала местных выборов осталось около трех месяцев. Поэтому кандидаты в президенты и их политические силы должны безотлагательно инициировать введение открытых списков в местные советы”, – сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что ввести открытые списки на местных выборах обещают фактически все основные кандидаты в президенты. “Но уже стало традицией, что позиция политика кардинально изменяется после выборов. Поэтому, если кандидаты действительно поддерживают введение открытых списков, то следует не откладывать это в долгий ящик, а на следующей сессионной неделе принять такие изменения. Тем более, что соответствующие законопроекты уже давно находятся в парламенте”, - заметил И.КРИЛЬ.

Председатель “Единого Центра” убежден, что сейчас оптимальное время для внесения изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Он напомнил, что местные выборы стартуют сразу после официального завершения президентской кампании. “Конечно, что в избирательном ажиотаже у политиков просто не дойдут руки до изменения избирательного законодательства. Потому этот вопрос требует немедленного решения уже сегодня”, - пояснил он.

По мнению И.КРИЛЯ, нельзя допустить, чтобы качество изменений к избирательному законодательству стало заложником политической борьбы. “У нас есть достаточно примеров, когда законодательство изменялось спешно, в угоду интересам тех или иных политических сил. Последний из них – закон о выборах Президента. Он до сих пор находится на рассмотрении парламента, хоть избирательная кампания уже идет полным ходом. Нельзя допустить повторения этой ситуации весной 2010 года”, - отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ напомнил, что его партия еще весной 2009 года внесла в парламент проект Избирательного кодекса, которым предусмотрено введение открытых списков и избрание мэров городов в два тура. “Только такие изменения позволят качественно обновить, профессионализировать местную власть и сделают местные советы более независимыми от партийных вождей”, - считает И.КРИЛЬ.