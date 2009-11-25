Литвин рад, что «государственные деятели прозрели хоть перед выборами»

Кандидат в Президенты, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН будет настаивать, чтобы до выборов парламент принял закон о предоставлении педагогам и медикам статуса государственного служащего.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с педагогами в Херсонской области, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В.ЛИТВИН напомнил, что еще в 2008 году депутаты его Блока инициировали законопроект, который предусматривает статус государственных служащих учителям, медикам и работникам образования.

«Что касается статуса учителей и других категорий, то я исходил из того, что они выполняют важную государственную функцию, поэтому они должны быть соответствующим образом оценены», - сказал он.

В.ЛИТВИН обратил внимание на то, что другие политики проявили готовность поддержать принятие данного закона. «Я с удовлетворением воспринял известие о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЮЩЕНКО будут настаивать на принятии данного закона, который внесен мной и моими коллегами по фракции в Верховную Раду уже около двух лет потому назад», - сказал В.ЛИТВИН.

Он назвал положительным тот факт, что государственные деятели прозрели хотя бы перед выборами. «Я буду настаивать, чтобы данный закон был принят еще до выборов, чтобы он в следующем году вступил в силу», - сказал В.ЛИТВИН.