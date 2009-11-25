В БЮТ говорят, что сегодня Кабмин запустил революционный процесс

Координатор Всеукраинского народного собрания, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ положительно оценивает сегодняшнее Постановление Кабинета министров «О дополнительных мерах по обеспечению участия общественности в формировании и реализации государственной политики».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, по мнению С.СОБОЛЕВА, этим шагом правительство адекватно отреагировало на общеукраинскую общественную инициативу по формированию Народного собрания, которая сегодня стремительно распространяется на региональном уровне после проведения Всеукраинского народного собрания в городе Киеве 22 октября 2009 года. Сейчас к инициативе Народного собрания приобщились уже сотни общественных организаций и объединений во всех уголках Украины, отметил депутат.

Одной из ключевых задач Народного собрания, заявил С.СОБОЛЕВ, является преодоление таких актуальных проблем настоящего, как: бесконтрольность власти и ее отчужденность от граждан, отстраненность общества от принятия властью управленческих решений. Все эти проблемы могут быть преодолены лишь путем возвращения к первооснове демократии – реальному народовластию, подчеркнул он.

Поэтому, по убеждению С.СОБОЛЕВА, Кабинет министров Украины сегодня продемонстрировал готовность начать действительно революционный процесс, направленный на укрепление в стране эффективного гражданского общества. Ведь благодаря принятому сегодня правительственному постановлению украинская общественность получает уникальную возможность принимать непосредственное участие в формировании и реализации государственной политики, подчеркнул депутат.

Формирование Общественного совета, о котором говорится в постановлении Кабинета министров, является, по мнению С.СОБОЛЕВА, важным шагом к демократическому механизму государственного управления, открытому для общества и подконтрольному гражданам.

Ведь Общественный совет, по сути, является представительским органом общественности, уполномоченным влиять на принятие жизненно важных управленческих решений, добавил С.СОБОЛЕВ, выразив мнение, что сегодня страна предприняла очень важный шаг к реальной демократии.