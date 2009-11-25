БЮТ хочет знать, причастен ли Янукович к изнасилованию

Кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ должен обязательно дать обществу ответ на заявления о якобы его причастности к изнасилованию и избиению женщины.

Об этом заявила народный депутат Украины, председатель Всеукраинской общественной организации «Женщины Родины» Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам депутата, «было кричащее заявление на всю Украину о том, что один из кандидатов в президенты имел инцидент с избиением и изнасилованием женщины, но он закрыт и не рассмотрен».

«Общество Украины так и не услышало, имел ли место данный инцидент. Запрос Григория ОМЕЛЬЧЕНКО не удовлетворен, остался без ответа. Почему?, - спросила Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО. - Виктор ЯНУКОВИЧ должен непременно объяснить обществу: имел место этот факт или нет».

Напомнив об аресте ректора вуза, которого подозревают в педофилии и многочисленных изнасилованиях, Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО подчеркнула, что в Украине действует целая сеть криминальных бизнес-структур, которые насилуют и принуждают к сексуальным контактам. Часто в порнобизнесе злоумышленники используют даже членов своих семей.

«К сожалению, сегодня мы видим, что не принимаются надлежащие меры в нашей стране. Правоохранительные органы считают, что не стоит вмешиваться в семейные отношения, а во-вторых, даже получая заявления, не всегда реагируют», - констатировала Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сообщил, что БЮТ просит Генеральную прокуратуру проверить заявление народного депутата Г.ОМЕЛЬЧЕНКО пятилетней давности о том, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ, еще находясь в Енакиево, якобы «организовал группу преступников, которые жестоко избили и изнасиловали женщину». Также БЮТ предлагает создать временную следственную комиссию Верховной Рады для проверки этой информации.

В тот же день заместитель председателя Партии регионов Сергей ЛЁВОЧКИН сказал, что заявление С.СОБОЛЕВА о якобы не расследованных фактах криминального прошлого В.ЯНУКОВИЧА является “ложью, при помощи которой политические оппоненты пытаются отвлечь внимание от фактов насилия над детьми и от охоты на людей».