Гриценко думает, что депутатам мешают работать партийные вожди

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО прогнозирует “обвал” рейтингов ведущих политиков и нормализацию работы парламента после выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в эфире государственной телерадиокомпании “Крым” в Симферополе.

“Я не буду распускать парламент в первый же день, если стану Президентом, как это обещают сделать другие кандидаты”, - заявил он.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что “после президентских выборов рейтинги ведущих политиков “обвалятся”, а их политические силы начнут вести себя по-другому, потому что уже сейчас внутри фракций парламента нет единства”.

“В действительности, в Верховную Раду попали люди, большинство из которых намерены нормально работать. Однако партийные вожди не дают им этого делать”, - констатировал кандидат на пост Президента.

По его словам, примером такой продуктивной работы является возглавляемый им комитет по вопросам нацбезопасности и обороны.

“Как председатель комитета, я не подбирал депутатов – их направили политические силы. Однако наш комитет работает как часы, принимает абсолютно нормальные решения. Так же и весь парламент при желании может работать”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, если глава государства внесет на рассмотрение Верховной Рады пакет решений, направленных на создание рабочих мест, поддержку предпринимательства, повышение авторитета страны, укрепление безопасности, улучшение благосостояния и стабильности людей, то депутаты обязательно его поддержат.

“Если же народные избранники не проголосуют за такие законопроекты – тогда необходимо будет назначать досрочные парламентские выборы”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.