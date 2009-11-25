В Сумах Януковичу пришлось идти на митинг через «черный ход»

Сегодня в Сумах кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА жители областного центра встретили большим протестным пикетом.

Как передает корреспондент УНИАН, они перегородили въезд в административное здание и центральную проходную ОАО «Сумское НПО имени Фрунзе» и не позволили лидеру Партии регионов попасть таким образом на завод для встречи с избирателями.

Сумчане, большинство из которых были зрелого возраста, держали в руках около двух десятков плакатов с разными лозунгами. Среди них – «Янукович, вон из Сум!», «Янукович – Стоп!», «Победили Щербаня – победим Януковича!», «Нам нужен Президент, а не проФФесор!», «Сумщина знает – Янукович проиграет!» и другие.

Жители города встретили также возгласами «Позор!» два автобуса с молодыми людьми, на котором были накидки с символикой Партии регионов и которые держали флаги этой политической силы, не разрешив юношам выйти из автотранспорта. Последние вынуждены были проехать несколько сот метров, а затем пешком вернуться к админзданию ОАО. Тем не менее, пикетирующие не позволили им и в этот раз стать рядом, поэтому молодые люди расположились вдоль проезжей части одной из сумских улиц. Лишь присутствие работников милиции предотвратило столкновение между представителями разных политических взглядов.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ и сопровождавшие его лица, вынуждены были пройти на машиностроительное предприятие через проходную одной из его промышленных площадок.