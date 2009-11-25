Ющенко хочет ввести новое звание - «праведник мира»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает учредить в Украине звание «праведник мира» тем, кто спасал людей от голода в 1932-1933 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии открытия обновленной документально-художественной выставки «Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа».

В.ЮЩЕНКО предложил Институту национальной памяти рассмотреть вопрос об учреждении в Украине «института праведничества», изучив иностранный опыт по этому вопросу, в том числе Государства Израиль, где такое звание присваивается людям, спасавшим евреев во время Холокоста.

Кроме того, в своей речи Президент подчеркнул, что расследование СБУ в рамках уголовного дела по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах дает основания утверждать, что голод носил искусственный характер и был геноцидом украинского народа. По его словам, коммунистический режим пошел на этот шаг с одной целью – придушить освободительные движения в Украине и уничтожить людей, мечтавших о независимом государстве. Приведя конкретные факты, которые свидетельствуют об организации голода, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет об «убийстве голодом».

Президент поблагодарил СБУ, институты, которые выявляют новые факты о Голодоморе 1932-1933 годов, заметив, что без правды нормальное развитие страны невозможно.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, на сегодняшний день расследование уголовного дела по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.442 Уголовного кодекса Украины, находится на завершающей стадии. Следствием установлено, что в 1928-1931 году руководством большевистской партии на территории Украины были применены системные масштабные репрессии и преследования украинской интеллигенции, духовенства, крестьянства. Апогеем, отмечают в СБУ, стало создание искусственного голода в 1932-33 гг. Службой безопасности получены неопровержимые доказательства совершения высшим руководством СССР преступления против человечества. Это подтверждается 3456 найденными и рассекреченными документами органов власти и Коммунистической партии, в том числе и за подписью Иосифа Сталина; 3186 книгами регистрации о смерти в эти годы, показаниями 1730 свидетелей, 857 найденными массовыми захоронениями жертв геноцида и тому подобное.

В настоящее время продолжаются судебно-медицинская и научно-демографическая экспертизы, которые дадут ответ о количестве погибших в 1932-33 годах. СБУ направило ходатайство о предоставлении правовой помощи в правоохранительные органы Австрии, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Молдовы, Италии, США, России, Германии и Польши. После завершения расследования уголовного дела все материалы будут переданы в суд.

Как сообщалось, экспозиция выставки «Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа» обновлена материалами, предоставленными Службой безопасности Украины, которые прорабатываются в рамках возбужденного уголовного дела по факту геноцида украинцев.