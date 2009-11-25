Регионалы поняли, что Тимошенко где-то лукавит, но где - пока не знают

Партия регионов хочет получить от правительства проект постановления о том, на какие именно нужды будет использован 1 млрд. грн., которые Кабинет министров хочет получить на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли завтра парламентская фракция Партии регионов поддерживать преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что «регионалы» хотели бы, в первую очередь, получить от Президента внятный ответ, по какой причине он ветировал соответствующий закон. Во-вторых, по словам депутата, сегодня до вечера Партия регионов хотела бы получить от правительства проект решения о том, на какие именно нужды будут использованы эти средства.

Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что в зависимости от ответов на эти два запроса, будет принято решение о завтрашних действиях фракции Партии регионов в парламенте при рассмотрении вопроса о преодолении вето на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, из сообщений западных СМИ можно увидеть, что в Украине нет эпидемии гриппа. Он напомнил, что, несмотря на все заявления правительства, недавно в Украине прошел детский песенный конкурс «Евровидение-2009» с участием представителей нескольких десятков стран. Кроме того, в Украине без каких-либо проблем были проведены массовые спортивные мероприятия, в частности, матч Лиги чемпионов по футболу «Динамо»-«Интер». «Значит, здесь что-то не так, правительство где-то лукавит», - отметил он.

В связи с этим, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, Партия регионов хочет получить внятный ответ, куда пойдут предусмотренные законом средства: на борьбу с гриппом или на какие-то «свои» цели.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За этот закон проголосовал 401 народный депутат.

16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Он считает, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

24 ноября народный депутат из фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН высказала мнение, что на внеочередном заседании Верховной Рады 26 ноября депутаты от ПР, скорее всего, не будут голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.