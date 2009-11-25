Герман не может простить Тигипко «побег» из штаба в 2004-м

Партия регионов не намерена вести переговоры с кандидатом в Президенты Сергеем ТИГИПКО о поддержке кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА в случае выхода лидера Партии регионов во второй тур выборов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

Он сказал, что о человеке судят по его поступкам. По словам депутата, для того, чтобы вести переговоры с С.ТИГИПКО, «он должен заставить с собой считаться, он должен убедить, что он экономически эффективен». «Пока из опыта 2004 года не убедил он нас», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сказал, что о том, технический или нетехнический кандидат в Президенты С.ТИГИПКО, знают только два человека – Юлия ТИМОШЕНКО и Сергей ТИГИПКО, поэтому, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, об этом нужно спрашивать у кого-то из них.

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что сейчас в рекламе на телевидении С.ТИГИПКО выглядит очень симпатично. «Если бы я не видела, как ТИГИПКО убегал из штаба ЯНУКОВИЧА после второго тура президентских выборов (2004 года), если бы я не сравнивала эти две картинки: красивый ТИГИПКО сейчас в роликах и перепуганный ТИГИПКО после второго тура президентских выборов, то, мне кажется, чтобы быть Президентом, человек должен быть сначала не трусом», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Ну, мужчина хотя бы мужчиной должен быть», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.