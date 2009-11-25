Тигипко: соратники Ющенко врут народу

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны вводит народ в заблуждение, называя полезной для Украины инициативу об увеличении украинского контингента в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так кандидат в президенты прокомментировал размещенный на сайте СНБО ответ на его заявление от 19 ноября о недопустимости втягивания Украины в военную операцию в Афганистане.

«Соратники ЮЩЕНКО врут народу, пытаясь прикрыть свои военно-политические авантюры», - заявил, в частности, С.ТИГИПКО.

По его словам, «несколько дней назад я выразил возмущение попытками первого заместителя секретаря СНБО Владимира ОГРЫЗКО представить увеличение украинского контингента в Афганистане как полезную для Украины инициативу”. “Тогда ОГРЫЗКО, - напоминает С.ТИГИПКО, - говорил, что украинские солдаты будут при полном вооружении принимать участие в патрулировании местности, а также проводить разминирование”. “Теперь же, испугавшись своей откровенности, в распространенном им от имени Совета безопасности заявлении он говорит уже только о медицинской помощи и уничтожении «самодельных взрывоопасных предметов». Думаю, талибы были бы очень удивлены, если бы узнали, что им удается нанести такой вред коалиции с помощью едва ли не одних петард и взрывных пакетов», - отметил С.ТИГИПКО.

Политик обратил внимание на то, что события в Афганистане называют войной не только все западные журналисты и аналитики, но и официальные лица США и европейских стран. Эта операция с самого начала имела целью уничтожение афганских баз «Аль-Каиды» и ее союзников из движения «Талибан», и к миротворческой она никакого отношения не имеет. “Поэтому никого не должны вводить в заблуждение попытки Владимира ОГРЫЗКО с помощью переименования «миротворческого контингента» в «миротворческий персонал» прикрыть факт отправки украинских войск за границу без санкции парламента”, - отметил С.ТИГИПКО.

«Откровенной ложью является заявление СНБО о том, что базирование украинцев в провинции Гор в центральном Афганистане якобы гарантирует их безопасность. Странно, что в июне этого года самолеты НАТО провели бомбардировки «мирной провинции», которые стали известны из-за гибели в их результате пятнадцати гражданских лиц, в том числе - пяти детей. Совбез почему-то утверждает, что Австралия среди других увеличила свой контингент в Афганистане, хотя 21 октября было объявлено о намерении этой страны как можно быстрее вывести всех своих солдат”, - заявил С.ТИГИПКО.

Наконец, подчеркнул он, совсем неадекватно звучат обещания Украине экономических бонусов от участия в операции. “Во-первых, такие же расчеты в случае с Ираком не дали ничего, и тот же Виктор ЮЩЕНКО вывел наши войска после того, как мы потеряли 18 человек. Во-вторых, буквально в начале октября этого года министр обороны США Роберт ГЕЙТС открыто признал, что «у Талибана есть шансы на победу». Неужели ОГРЫЗКО и товарищи рассчитывают получить вознаграждение от тех, с кем наших солдат отправляют воевать?», – спрашивает С.ТИГИПКО, и рассчитывает получить ответ от нынешнего Президента Украины.