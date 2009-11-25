В ПР уверены: против Януковича Майдан не выйдет, потому что он - оппозиция

Заместитель председателя фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает абсурдными заявления о возможной организации массовых акций протеста в случае победы на президентских выборах лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что если уже министр внутренних дел говорит, что возможен Майдан, то это уже «диагноз».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в таком случае премьер-министр должна менять министра внутренних дел, потому что вместо того чтобы бороться с беспорядками, он их организовывает.

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ является лидером Партии регионов, а Партия регионов находится в оппозиции.

«Если ЯНУКОВИЧ выиграет выборы, то против кого Майдан? Против оппозиции. Такого еще никогда не было», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он отметил, что «это не найдет поддержки ни в Украине, ни за рубежом».

Справка УНИАН. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 22 ноября в эфире «5-го канала» не исключил повторения Майдана после президентских выборов в январе 2010 года.

«Я не исключаю, что если у нас произойдет неудача при ротации политических элит, если власть не сумеет навести порядок и дисциплину в собственных рядах, если она не сможет ответить людям на их требование навести порядок в стране и обеспечить диктатуру права и закона, то неизбежны определенные акции протеста", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.