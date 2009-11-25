Кремль возмутился украинской историей

Команда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «нацелена на демонтаж» российско-украинского добрососедства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России к публикации указа В.ЮЩЕНКО «О дополнительных мерах по признанию украинского освободительного движения XX века».

«В последнее время видные представители президентской вертикали в Киеве не устают подчеркивать свою заинтересованность в возобновлении конструктивного диалога с Россией. Однако ее практическая деятельность, так или иначе затрагивающая проблематику российско-украинских отношений, не привносит в российско-украинские отношения ничего конструктивного», - говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что «публичная риторика на тему языка и истории по-прежнему нацелена на конфронтацию, на демонтаж российско-украинского добрососедства, культурно-языковую ассимиляцию русскоязычных регионов страны в интересах западно-украинского меньшинства, рассчитана на противопоставление Украины и России в угоду планам евроатлантистов». Во время рабочих поездок по Западной Украине, приуроченных к 67-летию УПА, акценты расставлялись предельно четко: «западные украинцы в годы Второй мировой войны боролись сразу против двух мировых тоталитарных сил – нацистской и советской», боевики УПА провозглашались борцами с фашизмом – наравне с ветеранами Советской Армии, отмечается в комментарии.

Российские дипломаты заявляют, что на официальном веб-сайте Президента Украины множится число распоряжений, «вдалбливающих в сознание граждан страны радикально обновленный перечень «знаменательных дат» из истории Украины».

Отмечается, что указом «О дополнительных мерах по признанию украинского освободительного движения XX века» правительству Украины предписывается активизировать работу по признанию организаций, боровшихся за независимость Украины. В этом списке упоминаются Украинская военная организация, Карпатская Сечь, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Украинская главная освободительная рада.

МИД РФ отмечает, что в третьем квартале с.г. уже был подписан указ «О праздновании 65-летия Украинской главной освободительной рады», сформированной в 1944 году как подпольного всеукраинского парламента, провозгласившего борьбу с «советским режимом и немецкими оккупантами». В то же время о совместной борьбе народов СССР против гитлеризма, об Украинских фронтах, прокладывавших в составе Советской армии путь к Победе, о партизанском движении на территории, оккупированной фашистами Украины, «русофобы предпочитают не вспоминать», подчеркивают в МИД РФ.

«Это не просто «опрокидывание» сегодняшней политики в историю – это оскорбление памяти миллионов погибших и их потомков, в том числе граждан сегодняшней Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым обязал Кабинет министров Украины предпринять дополнительные меры для признания украинского освободительного движения XX века.