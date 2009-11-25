У Богословской есть рецепт преодоления коррупции за 7-8 месяцев

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что государственные закупки за бюджетные средства должны осуществляться с помощью электронных бюджетов и под общественным контролем.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила, что это один из важнейших пунктов ее предвыборной программы «Дорога правды. Работа. Порядок. Вера».

«Стоит отметить, электронные бюджеты, как один из наиболее действенных способов борьбы с коррупцией и бюрократией, используются в Мексике, Германии, Австралии, Канаде, Дании и США. Электронный формат госзакупок введен с июня 2008 года в Казахстане. В России они также востребованы. Например, в одном из крупнейших регионов страны - Свердловской области подобная практика действует еще с 2002 года», - подчеркнула кандидат на пост Президента.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, бюджеты являются главным источником обогащения чиновников. «Это моя старая идея - электронное правительство, электронные бюджеты, электронные госзакупки. И мы это сделаем обязательно, потому что другого способа борьбы с коррупцией нет! Я даю гарантию - через 7-8 месяцев после того как я стану Президентом, все бюджеты в стране будут в электронном виде. Электронный бюджет позволяет проконтролировать цены, расходы, контрагентов», - отметила кандидат в президенты.

И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что ввести подобную практику просто, но для этого нужна политическая воля, которой, по ее словам, не хватает нынешнему руководству страны.

«Наши депутаты в Черкассах провели небольшой эксперимент – ввели электронную отчетность в одном из ЖЕКов. Оказалось, коррупция есть и там. Один ЖЕК в месяц якобы закупал тысячу метел, хотя на самом деле деньги оседали в карманах администрации. Поэтому, если внедрить эту практику в масштабах страны, мы получим колоссальный эффект», - резюмировала И.БОГОСЛОВСКАЯ.