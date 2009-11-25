У Винского говорят, что Тимошенко украла флаг Майдана

Заместитель председателя народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Геннадий ЗАДИРКО считает, что Юлия ТИМОШЕНКО не может считаться последователем идеалов Майдана, потому что “именно она предала его, вступив в сговор с Партией регионов, приблизив к себе олигархов и продолжая практику тотального обмана народа Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на Г.ЗАДИРКО.

"Когда говорят, что ТИМОШЕНКО подхватила флаг Майдана, мне дико это слышать. Она его просто украла. Вступив в конституционный сговор с Партией регионов, приблизив к себе олигархов, обманывая людей популистскими обещаниями, ТИМОШЕНКО предала своих избирателей, своих соратников, в конце концов - Украину», - сказал Г.ЗАДИРКО.

По его мнению, понадобится время, чтобы народ дал политическую оценку действиям Ю.ТИМОШЕНКО. «Мало надеть вышитую сорочку, заплести косу и говорить по-украински, чтобы стать украинкой по сути», - считает Г.ЗАДИРКО.