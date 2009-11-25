В БЮТ подсчитали, сколько регионалов - в очереди с присягой Тимошенко

Народный депутат Украины Андрей СЕНЧЕНКО (БЮТ) считает, что в случаи победы Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента в фракции Партии регионов произойдет раскол и “от двух третей до двух четвертей фракции ПР придет к нам».

Об этом он заявил в интервью газете «День» (№214 от 25 ноября).

«Если даст Бог, все будет хорошо и победит ТИМОШЕНКО, то могу сразу сказать, что от двух третей до двух четвертей фракции Партии регионов придет к нам», - сказал, в частности, А.СЕНЧЕНКО, добавив, что «эти люди регулярно стоят в очереди с присягой к премьеру».

При этом он отметил, что “это происходит не потому, что они конъюнктурщики». По его словам, «часть, да, безусловно (и у нас тоже такие есть), однако хочу сказать, что очень многим регионалам сейчас неуютно в Партии регионов».

А.СЕНЧЕНКО сказал, что «по моей собственной классификации, фракция Партии регионов делится на (это я недавно в Луганске услышал такое выражение) «этнических регионалов», то есть речь идет о людях, которые «живут в регионах, имеют там свой бизнес, и у которых до последнего времени не было выбора: или ты в Регионах, или нигде». По его словам, это «нормальные, порядочные, ответственные люди», и они «самая значительная часть этой фракции». В то же время депутат от БЮТ сказал, что “есть группа откровенного криминалитета». «И вот первые очень неуютно себя чувствуют, находясь в одной фракции с представителями второй группы», - добавил он.

А.СЕНЧЕНКО сказал, что к третьей группе относятся люди, которые «чувствуют себя хозяевами жизни, хозяевами Партии регионов, хозяевами фракции». «Они думали, что они уже хозяева всей Украины, но к их сожалению и к нашему счастью, это не так. Наиболее яркие представители этой группы ЛЕВОЧКИН, БОЙКО», - добавил он.

А.СЕНЧЕНКО считает, что после проигрыша Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах “первое, что произойдет - начнется смена лидера ПР, а затем раскол как фракции, так и партии». «Две трети регионалов выступают за то, чтобы войти в состав коалиции, поэтому я думаю, что идея досрочных парламентских выборов отойдет на второй план и теоретически можно ожидать, что ВР нынешнего созыва проработает весь свой конституционный срок», - подчеркнул он.

На вопрос о том, что будет с фракцией БЮТ и парламентом Украины в случае победы В.ЯНУКОВИЧА, А.СЕНЧЕНКО ответил: «Не дай Бог, придет ЯНУКОВИЧ... последствия для страны будут тяжелые».

В то же время он сказал, что фракция БЮТ «более монолитная и более однородная фракция». «Есть тоже случайные люди, и я не понимаю, как они попали в список. Однако негодяи есть в каждой фракции - проценты разные», - добавил он. А.СЕНЧЕНКО считает, что “перебежчики могут появиться, но, вы знаете, мы долго работали в оппозиции и мы хорошо умеем держать удар, выдерживать свою политическую линию».

«Так что для нас это трагедией не станет. Трагедия для всей страны будет, если не дай Бог этот человек придет к управлению страной», - добавил он. По его словам, «отрицательные последствия будут касаться не только нашего поколения».

Отвечая на вопрос о планах оппозиции по выражению вотума недоверия правительству, А.СЕНЧЕНКО выразил убеждение, что это «очередное шоу в исполнении Партии регионов». «До какой стадии им удастся это шоу довести - не знаю, но знаю, что вся эта постановка призвана потрепать нервы правительству, повышать температуру общественного мнения», - добавил он. По словам депутата от БЮТ, «планы по реальной реализации сценария по отставке правительства неосуществимы». «Даже если гипотетически допустить, что они набрали необходимые голоса «за», все равно Кабинет министров останется работать в прежнем составе», - сказал А.СЕНЧЕНКО. По его словам, «даже если они скупят голоса, регионалы прекрасно понимают, что не в состоянии сформировать новое правительство».