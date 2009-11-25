Ющенко видит два выхода из парламентского кризиса

«В украинском парламенте нет большинства, которое бы взяло на себя ответственность за ситуацию в стране», - заявил во время встречи с избирателями в Прилуках кандидат в Президенты Виктор Ющенко.

Президент напомнил, что он обратился в Конституционный Суд с просьбой растолковать ситуацию, когда фракции создали коалицию, но в ней нет 226 голосов. «КС дал ответ: если большинство депутатов фракции проголосовали - значит коалиция большинства есть. Демократическая Конституция не должна такого допускать, - считает Ющенко. – Именно поэтому Конституция нуждается в изменениях».

Ющенко констатировал - за счет такой коалиции премьер-министр лишь обеспечивает свое присутствие во власти. «В результате мы имеем парламент без большинства и стагнацию правительства, где половина кресел пустые», - отметил кандидат.

Президент сказал, что из сегодняшнего парламентского кризиса есть два выхода: первый – парламент меняет большинство, меняет премьера и выходит на работу в действующем составе Верховной Рады; второй вариант, более вероятный, - это досрочные выборы. При этом Ющенко заверил, что в любой ситуации он будет действовать в рамках Конституции.

В то же время Ющенко отметил, что от нынешнего состава парламента вряд ли стоит ожидать отмены неприкосновенности.