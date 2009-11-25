Народные сборы Киева знают, что такое муниципальная реформа

Создание и поддержка органов самоорганизации населения – и есть настоящая муниципальная реформа, способная в кратчайшие сроки изменить Киев, превратить его в мегаполис европейского уровня, считают в столичной общественной организации “Народные сборы”.

В пресс-службе организации поинформировали УНИАН, что по инициативе Народных сборов в Киеве состоялся круглый стол, на котором отмечалось отсутствие инициативы со стороны столичной власти сотрудничать с органами самоорганизации населения. “Такой мощный инструмент, как органы самоорганизации населения (ОСН), – говорится в сообщении пресс-службы, – может вынудить чиновников исполнять свои непосредственные обязанности и способствовать привлечению ресурсов, в частности, на благоустройство придомовой территории или на ремонт подъезда».

По мнению представителей Народных сборов, “процесс создания ОСН должен стать лавинообразным, их количество должно расти в геометрической прогрессии”. Если так будет происходить, “никакой власти не удастся игнорировать мнение горожан”. Киевляне должны контролировать местную власть, используя для этого все инструменты гражданского контроля, считают в Народных сборах. В то же время до сих пор процесс создания и деятельность ОСН сдерживается через несовершенство действующего Закона Украины «Об органах самоорганизации населения», информирует пресс-служба.

Как сообщалось, в Народные сборы Киева вошло свыше 100 общественных организаций, среди которых Киевская громада, Народная рада, органы самоорганизации населения города Киева, Фронт спасения Украины и другие. Координатором Сборов является народный депутат Верховной Рады Валерий БОРИСОВ. По его словам, цель организации – “выработать механизм контроля власти, который заставит ее прислушиваться к мнению общества”.