У Протывсиха родилась внучка

Кандидат на пост Президента Украины Василий ПРОТЫВСИХ в четвертый раз стал дедушкой - у него родилась внучка Иринка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПРОТЫВСИХ.

Девочка появилась на свет в Ивано-Франковске, на родине кандидата, где живет его дочь - юрист Наталия КРУЧАК и старшая внучка, 14-летняя Оксана. Кстати, именно она настояла на том, чтобы родившуюся сестричку назвали Ириной. А сама Оксана - победитель областной олимпиады по украинскому языку - сейчас усиленно готовится к всеукраинским соревнованиям юных украинистов. Еще двух внуков В.ПРОТЫВСИХ воспитывает его сын Олег.

По словам самого кандидата, он верит, что все его четверо внуков вырастут в богатой, красивой и свободной Украине, станут ее достойными гражданами.

Справка УНИАН. 6 ноября ЦИК зарегистрировала В.ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до смены паспорта 2 октября 2009 года носил фамилию ГУМЕНЮК. Он является руководителем Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.