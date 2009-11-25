Тимошенко примет участие в конгрессе ЕНП

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 9-10 декабря в Бонне (Германия) примет участие в конгрессе Европейской народной партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Премьер-министр Украины в рамках своего участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии, который состоится в Бонне, в Германии, примет участие в международной экономической конференции, которая посвящена теме конкурентоспособной Европы», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, в саммите и конференции также будут принимать участие президент Еврокомиссии Жозе-Мануэль БАРРОЗУ, президент Европарламента Ежи БУЗЕК, а также ряд лидеров ведущих европейских стран.

Европейская народная партия - самая большая из европейских политических партий. Основанная в 1976 году, EНП включает в качестве коллективных членов правоцентристские, христианско-демократические и другие партии с близкой идеологией стран Европейского союза (69 партий в 37 странах). В Европарламенте у EНП наибольшая фракция - 265 депутатов.

Украинские партии "Наша Украина", Народный рух Украины и ВО "Батьківщина" входят в ЕНП в статусе наблюдателей.