ВО "Свобода" предлагает Ющенко поддержать Тягнибока

Доверенное лицо в общегосударственном избирательном округе кандидата в президенты Олега ТЯГНИБОКА считает, что действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО должен поддержать на президентских выборах лидера ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил заместитель председателя ВО «Свобода», председатель Ивано-Франковской областной организации Александр СЫЧ, который является доверенным лицом кандидата в Президенты Украины О.ТЯГНИБОКА. На вопрос журналистов, почему политическая сила О.ТЯГНИБОКА не присоединится к В.ЮЩЕНКО, поскольку в их программах есть много общего, А.СЫЧ ответил: «Пусть ЮЩЕНКО поддерживает ТЯГНИБОКА, потому что рейтинги их приблизительно одинаковы».

«Поскольку политические взгляды действующего Президента Украины схожи с политическими убеждениями Олега ТЯГНИБОКА, то почему бы Виктору ЮЩЕНКО не поддержать Олега ТЯГНИБОКА? – заметил О.СЫЧ. - Виктор ЮЩЕНКО уже показал, что он может, поэтому настало время других». По мнению заместителя председателя ВО «Свобода», «либерализм чужд национализму». «Либералы выступают за любую свободу, – сказал он. - И за то, что нация является пережитком. А мы имеем идеологию национализма: нация и ее сохранение».

А.СЫЧ также представил сегодня семь доверенных лиц О.ТЯГНИБОКА, которые будут представлять его интересы в Ивано-Франковской области. В соответствии с избирательными округами ими стали: Роман ОНУФРИИВ, Игорь ДЕЙЧАКИВСКИЙ, Василий ЛУКАШ, Руслан БОГАЧЕВ, Василий СКРИПНИЧУК, Галина ФИЛИПОВА та Анна ДУМИТРАК.

«Мы не владеем финансовыми, медийными и другими ресурсами. – добавил А.СЫЧ. - Поэтому будем делать акцент на живом общении с людьми. Мы надеемся на победу, и будем принимать участие во всех выборах, и когда-то таки обязательно победим!».