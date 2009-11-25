Ющенко настаивает на демонтаже памятника Ленину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости демонтажа памятников тоталитарного режима в Украине.

Как сообщает сайт В.ЮЩЕНКО, об этом глава государства сказал в городе Прилуки Черниговской области, где он принял участие в закладке камня на месте строительства памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Президент напомнил присутствующим об ответственности за их выбор: «Вы выбрали депутатов, которые до сегодняшнего дня, в канун 76-й годовщины Голодомора, не могут отважиться принять решение о сносе того памятника (Ленину). Вы выбрали депутатов, которые не могут отличить национальную позицию от безразличия».

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что ситуация изменится, когда все это поймут, тогда и Украина станет другой. «И динамика будет другой, и мы будем жить с украинским премьером, с украинской властью», - сказал Президент.

«Я хочу видеть Украину с собственной памятью - сильной, демократической и свободной», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.