Журналист Роман Скрыпин: Есть риск свертывания достижений Майдана

Лица в Украинском доме, которые я видел по ТВ, окончательно убедили меня в правильности решения не идти на эти мероприятия... Политическая джинса овладела всем медийным пространством... Политики опошлили оранжевый цвет...

Роман Скрыпин – один из соавторов идеи создания «5 канала» – «канала честных новостей», который был главной площадкой освещения Помаранчевой революции. В дни пятой годовщины Майдана мы задали господину Скрыпину несколько вопросов.

Роман, празднуете ли годовщину Майдана, праздник ли для вас День свободы?

Праздник – это когда по призыву сердца... Майдан – это переменена мировоззрения, самоосознания. То есть цепляться за один день – 22 ноября – считаю бессмыслицей.

Любые официальные мероприятия под патронатом власти имеют неприятный привкус конъюнктурщины. Посмотрите хотя бы на День Независимости.

Уметь организовать праздник – искусство. Уметь его организовать так, чтобы это было искренне – высший пилотаж. Это зависит от наличия совести и вкуса. То, что я увидел вчера в прямых трансляциях из Украинского дома на лицах, лишь окончательно убедило меня в правильности решения не идти на эти мероприятия, хотя приглашение было.

Главным достижением Майдана считают свободу слова. Считаете ли вы, что хотя бы ради этого стоило проводить его?

Майдана никто ведь не проводил. Он возник сам. На волне недовольства той скотской жизнью в стойлах, куда загнал режим Кучмы.

Хорошо, что Майдан состоялся. Хорошо, что после Майдана общество смогло вздохнуть полной грудью. Дай Бог, чтобы выборы 2010 не надели опять корсет ограничения свободы слова. К сожалению, я не вижу искренней жизненной потребности в свободе слова и соблюдении гражданских свобод у основных претендентов на президентскую должность. Есть риск, что будет свертывание достигнутого.

Вспомните, пожалуйста, самые яркие моменты, которые переживал коллектив “5-го канала” во время революции. Как вы тогда восприняли слухи о возможности разгона Майдана?

Единственным правильным и своевременным решением тогдашнего правления "5-го канала" было обеспечить прямую и фактически круглосуточную трансляцию с Майдана...

Были ли тогда какие-то пожелания от Петра Порошенко, который имел к нему непосредственное отношение?

В каком плане? Пожелания к работе канала или к содержанию информационных программ?

К счастью, у Петра Порошенко хватило смелости, мужества и силы воли не вмешиваться в редакционную политику до 2005 года – в соответствии с подписанными ранее соглашениями. Через меня господин Порошенко свои политические интересы на канале никогда не реализовывал...

Находясь на канале, я мог гарантировать журналистам, что принципы редакционной политики будут соблюдены. После того, как я ушел, то, конечно, таких гарантий дать уже не мог. А сейчас мы видим “5-й канал” таким, каким он есть...

Как у вас тогда была организована работа – дежурство, прямые эфиры?

Люди спали на работе. Графики были составлены... Но они постоянно менялись. В конечном итоге, никто никогда не отказывался ни от какой работы.

Ваше лицо часто присутствовало на Майдане – вы вели передачи в прямом эфире, а экраны с трансляцией “5-го канала” были выставлены в самых людных и ответственных точках. Бывали ли вы на Майдана физически?

Был – после ночного марафона. Фактически в день начала Майдана – 22 ноября утром. Стоял как гражданин. С флагом.

Глава УГКЦ Любомир Гузар считает, что называть политика «оранжевым – это как будто приписывать ему большие добродетели». Как считаете вы?

Политики, к сожалению, опошлили цвет, который является цветом СВОБОДЫ, а не тех или иных политических сил. Считаю, что тех, кто эксплуатирует оранжевый цвет, смоет время, оставив его ярким и нетронутым.

Порой кажется, что некоторые политики, которые стояли на сцене Майдана, стесняются этого. Почему – на ваш взгляд?

Потому что они карьеристы и номенклатурщики. Ни совести у них, ни порядочности. И память – короче девичьей.

Однажды Олег Скрипка сказал, что не нужно разочаровываться в Майдане. Вы тоже так считаете? Можно разочаровываться в действиях политиков и Президента, а не в Майдане, который был и есть ЯВЛЕНИЕМ. Как можно стесняться не разрушительного, а мирного протеста против произвола власти и цензуры?!

Поэтому мне не стыдно. Я горжусь, что стал свидетелем и участником тех событий.

Не кажется ли вам, что существует угроза возвращения темников?

Возвращается, точнее уже овладела практически всем медиа-пространством политическая “джинса” (заказные, проплаченные материалы. – Авт.). Она продиктована политическими интересами владельцев медиа. Это заметно. Какую газету не возьмите, какой журнал не откройте, какой канал не включите, какую радиостанцию не послушайте, – сплошная “джинса”. Есть и приятные исключения, но таких островков объективности слишком мало.

Досаднее всего, что реализуют такие заказы владельцев именно журналисты. Профессия на этом ужасно теряет авторитет, нивелируются стандарты. В конечном итоге, занижается профессиональная планка, потому что лояльный журналист – это уже отнюдь и не журналист.

А вот цензуры в виде темников от власти – нет. И это хорошо.

Но не хорошо, что в стране нет настоящего общественного телевидения и радиовещания. Настоящее – это которое вне влияния Президента, правительства, парламента и деловых кругов. Это позволило бы установить качественные критерии на рынке. А этого не сделано. Поэтому имеем продажный медиа-рынок с диктатом денег, помноженным на политическую целесообразность.

Подготовила Оксана Климончук

P.S.Роман Скрыпин также рассказал в интервью о своих отношениях с тогдашним персоналом и менеджментом канала и причины его увольнения в 2006 году. Поскольку эта часть выходила за рамки темы беседы и касалась событий многолетней давности, которые уже освещались в СМИ, мы не включили ее в интервью. Тем более у нас нет позиции тех лиц, которых журналист упоминает. Но поскольку Роман Скрыпин выразил предположение о цензировании его ответов, приводим его слова полностью, чтобы снять такие подозрения:

“Знаю, что была снята программа о Литвине “Пятый созыв” Святослава Цеголко, где упоминалась его роль по делу Гонгадзе. Это перед парламентскими выборами 2006. Но из эфира программу снимали персонально генпродюсер и гендиректор канала господа Юрий Стець и Иван Адамчук, соответственно. Причем, объяснили это так: “сервер завис”. Хочу отметить, что с тех пор он и “не отвис”. Поэтому, это был “первый звоночек”. Ну а дальше уже было дело техники – как избавиться от меня на канале. Это был уже 2006. Миссия, очевидно, была выполнена. Я находясь на канале, мог гарантировать журналистам, что принципы редакционной политики будут соблюдены. После того, как я ушел из “5 канала” я таких гарантий дать уже не мог. И уже позже канал в целом был "зачищен" от нелояльных к нарушению подписанных ранее документов. Поэтому в настоящее время мы видим “5 канал” таким, каким он есть. Я для себя отмечаю из эфира многое. Это и наличие “джинсы” в новостях, как бизнесовой, так и политической. И “выверенный” курс в целом. Впрочем, думаю, не стоит дальше что-то говорить о “5 канале”. Для меня лично, это уже в далеком прошлом и в настоящее время не вызывает никаких эмоций”.