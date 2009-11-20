Тигипко говорит, что популизм Кабмина может привести к полной капитуляции

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Кабмин должен изменить внутреннюю энергетическую политику.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО по поводу переговоров премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в Ялте относительно вопроса сотрудничества в сфере поставок и транзита газа. В частности, стороны пришли к соглашению, что «Газпром» не будет штрафовать НАК «Нафтогаз» за недобор газа, а ставка транзита по украинской территории будет в 2010 году повышена с 1,7 до 2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 км.

«Хорошо, что Украина и Россия считают, что лучше договариваться, а не воевать. Но без изменений внутренней энергетической политики Украине не обойтись», - считает С.ТИГИПКО.

«Отказ от штрафов в обмен на готовность сдержать аппетиты относительно ставки транзита – это разумный компромисс. Кроме того, переговоры показали, что ни Киев, ни Москва не заинтересованы в новой «газовой войне» и будут делать все, чтобы ее избежать. Это важный результат Ялты. Но только этого мало. Ведь проблема сегодня заключается в том, что в НАК элементарно нет денег для расчетов с «Газпромом», – заявил С.ТИГИПКО.

По его мнению, Кабмин занимается откровенным популизмом, когда откладывает доведение тарифов на газ и электроэнергию до экономически обоснованного уровню до 2013 года. Ситуация, когда гражданам выставляют счет за газ, который только на 60% покрывает себестоимость его добычи в Украине, является совсем неприемлемой.

«На вчерашних переговорах двух премьеров рефреном звучало одно мнение: вопрос своевременности оплаты за потребленное Украиной топливо не может быть предметом дискуссии. Москва четко дала понять, что продавать газ в долг не будет. А это значит, что популизм правительства ведет к тому, что когда рассчитываться окончательно будет нечем, мы получим даже не войну, а полную капитуляцию», – считает кандидат в Президенты.