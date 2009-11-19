У Ющенко говорят, от диктата Кремля проигрывают Россия, Украина и ЕС

Если российская сторона не примет замечания к газовым контрактам Ющенко, то она испытывает экономические потери. Такое мнение выразил представитель Президента Украины по международным вопросам Богдан Соколовский. Он убежден, что российская сторона должна обязательно прислушиваться к позиции Украины, если она хочет продлить равноправное партнерство.

«Логика сводится к тому, что на базе экономически- и рыночно обоснованных подходов можно обеспечить сотрудничество в газовой сфере на среднюю и длительную взаимовыгодную перспективу, но если этого не будет, а будет диктат со стороны «Газпрома» и Кремля, то экономические потери испытают и Украина, и Европа, и Россия», - говорит Соколовский.

Он отметил, что Виктор Ющенко, предлагая российской стороне внести изменения в газовые контракты, руководствовался, в первую очередь, защитой украинских национальных интересов: «Президент который раз в официальном порядке предлагает внести изменения в контракты, о которых он говорил, начиная с января этого года. Такие изменения в полном объеме поддерживаются хозяйствующим субъектом на украинском рынке газа – НАК «Нафтогаз Украины», всеми экспертами».

В то же время Соколовский называет позицию правительства непонятной, потому что Тимошенко выполняет то, что ей говорит руководство иностранного государства и «Газпром», а не украинский Президент. «Тимошенко не защищает национальные интересы», - подчеркнул Соколовский