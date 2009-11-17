Глава донецкого штаба Януковича дал обет молчания до конца карантина?

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Донецке возглавил член Партии регионов, мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, возглавил ли он избирательный штаб В. ЯНУКОВИЧА в городе, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО ответил утвердительно.

Вместе с тем, о том, насколько мэр уже включился в эту работу, он говорить не стал.

«Мы с вами поговорим по этому вопросу по окончанию карантина», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.