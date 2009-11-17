Самый быстрый гол в истории футбола (видео)

Уже на второй секунде матча нападающий сборной Саудовской Аравии Наваф Аль Абед умудрился забить мяч в ворота соперника. Таким образом, 21-летний нападающий стал автором самого быстрого гола в профессиональном футболе.

Необычный случай произошел в матче команд "Аль Хилал" и "Аль Шоалах" чемпионата Саудовской Аравии, который завершился счетом 4:0 в пользу "Аль Хилал".

Конечно, гол, забитый из центра поля, можно списать на ошибку вратаря, но и исполнительское мастерство нападающего при этом тоже необходимо отметить. В любом случае, оба футболиста причастны к этому неординарному футбольному событию.

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ТСН