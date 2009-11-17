Тимошенко рассказала, до каких пор будет покупать Тамифлю

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в Днепропетровскую область встретила самолет с очередной партией препарата „Тамифлю” в количестве 100 тысяч упаковок, которая прибыла из Базеля (Швейцария).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства заявила, что препарат из этой партии будет доставлен в больницы восточных регионов страны.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на то, что сейчас эпидемия гриппа пошла на убыль, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует три волны эпидемии.

“И мы надежно и уверенно готовим к этому страну, именно поэтому продолжаем закупать препарат „Тамифлю”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что партия лекарств, которая сегодня прибыла в Днепропетровск, как и предыдущие, закуплена по цене 67 грн. за упаковку. Политик отметила, что уже через неделю в Украине будет создан неснижаемый запас этого препарата, который больные смогут бесплатно получать в любой больнице страны.

„Наша задача очень простая: чтобы мы были готовы к любым вспышкам эпидемии сезонного гриппа, ОРВИ. И поэтому, несмотря на то, что эпидемия пошла на убыль, и мы все очень искренне этому радуемся, мы, все же, неснижаемый запас готовим в каждой больнице... Мы будем покупать „Тамифлю” до тех пор, пока полностью не обеспечим больницы неснижаемым запасом препарата”, - сказала глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство продолжает закупать и распределять между больницами медицинское оборудование, необходимое для лечения больных с осложнениями от гриппа, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, бронхоскопы, рентген-аппараты, а также автомобили скорой помощи и реанимобили.

„Я думаю, что в Украине больше не будет проблем ни с лекарствами, ни с оборудованием”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер-министр сообщила, что сегодня состоится первое заседание возглавляемой ею комиссии по расследованию коррупционных действий при закупке медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 гг. Она напомнила, что такая комиссия была создана в связи с масштабными злоупотреблениями в сфере закупки лекарственных средств и оборудования.

„В связи с эпидемией, я персонально начала вести переговоры с производителями лекарств и медицинского оборудования, и я поняла, что абсолютно неадекватные цены были в предыдущие периоды, а теперь, когда я заключаю контракты, веду переговоры, цены иногда и в пять раз ниже, и в три раза ниже, чем в предыдущие годы. Вот я хочу все это вывести на чистую воду”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ночью 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет Ан-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

2 ноября правительство заявило, что намерено в ближайшие три недели приобрести еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».

4 ноября в аэропорт Львова прибыл самолет со второй партией препарата «Тамифлю», закупленного в Швейцарии по цене 67 грн. за упаковку. Были доставлены 200 тыс. упаковок препарата.