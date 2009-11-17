БЮТ не протолкнул вопрос об отставке Лавриновича

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня текущей сессии вопрос об отставке первого вице-спикера парламента Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение данного вопроса в повестку дня проголосовали лишь 177 народных депутатов из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, за принятие данного решения проголосовали лишь фракция БЮТ - 148 депутатов - и часть фракции НУ-НС – 29 депутатов. Другие фракции не дали ни одного голоса.

Как сообщал УНИАН, вопрос о выражении недоверия А.ЛАВРИНОВИЧУ был поставлен 9 ноября 150 народными депутатами от фракции БЮТ.

По словам авторов инициативы, поводом для этого стал тот факт, что на заседании парламента 6 ноября при голосовании за законопроект об обеспечении выплаты пенсий и социальной помощи в повышенном размере "ЛАВРИНОВИЧ вопреки нормам регламента, игнорируя требования народных депутатов, поставил на голосование принятие документа в целом. При этом пропустив второе чтение...”.