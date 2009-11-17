Тимошенко гордится достижениями украинских студентов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила молодых украинцев с Днем студента.

“Желаю Вам счастья, успехов и вдохновения. Хочу, чтобы сбылись Ваши мечты и самые заветные желания. Используйте в полном объеме все возможности, которые предоставляет Вам статус студента, и в учебе, и в гражданском росте, и в возмужании духа. И, конечно же — в любви. Потому что только с любовью к жизни, к людям преодолеваются все препятствия, постигаются глубины мудрости и высоты знаний, совершаются самые благородные поступки и наилучшие дела”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в поздравлении, обнародованном на Правительственном портале.

Премьер заметила, что гордится весомыми интеллектуальными достижениями украинских студентов, а также тем, что они занимают первые места на международных олимпиадах в разных областях науки, подносят авторитет высшей школы нашей страны и прославляют Украину.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила преподавателей и наставников студентов. Она заверила, что правительство и в дальнейшем будет делать все возможное для гражданского и профессионального роста молодежи, напомнив о создании Всеукраинского студенческого совета на правах постоянно действующего консультативно-совещательного органа при Кабинете министров Украины.