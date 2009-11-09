Пресс-конференция «Игорным коммерсантам – уголовную ответственность!»

В четверг, 12 ноября, о 12.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Игорным коммерсантам – уголовную ответственность! Запрещённый игорный “бизнес” ищет новых жертв через “интерактивные клубы”».

Участники пресс-конференции:

Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ);

Андрей ПАВЛОВСКИЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ);

Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

Наталия РОЗИНСКАЯ, ведущая социального проекта «Найдём выход» «Первого» канала.

Как отмечают в ГК «Форум спасения Киева», «игорный бизнес в Украине – позорное, преступное и аморальное явление экономической и социальной жизни страны, стал настоящей национальной бедой. В нынешних условиях, когда ликвидация разрушительных для общества последствий процветания игорного бизнеса стала невозможной иным способом, кроме его запрета, необходимость обеспечения соблюдения Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» является очевидной».

Необходимость установления уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр объясняется недостаточной юридической ответственностью за нарушение вышеуказанного закона, а также появлением обновлённых игорных заведений, так называемых «интерактивных клубов» и интернет-кафе. Владельцы игорных заведений незаконно перепрофилируют казино в клубы с Online-азартными играми, организация которых даже в электронном (виртуальном) виде запрещена. Сегодня игорная индустрия маскируется под вывесками «интерактивных клубов» и интернет-кафе и продолжает работать. Интерактивные клубы под прикрытием услуг доступа ко всемирной сети предлагают сыграть в рулетку как в обычном казино.

Как показывает практика, норма статьи 3 Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» относительно установления штрафов за организацию азартных игр оказалась недостаточной для того, чтобы обеспечить выполнение закона. Применение отмеченной нормы к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, по решению суда (по иску органов Государственной налоговой службы) предусматривает финансовые санкции в виде штрафа в размере восьми тысяч минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль (доход) от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины. Вместе с тем, деяния, связанные с организацией игорного бизнеса, проведением азартных игр, квалифицируются как занятие запрещёнными видами хозяйственной деятельности, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 203 Уголовного кодекса Украины. Мерой наказания согласно этой статье является штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что в тысячи раз меньше размера штрафа, установленного статьей 3 Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Поскольку игорный бизнес является одним из наиболее привлекательных видов коммерческой деятельности, прибыли от которого могут сравниваться с торговлей наркотическими веществами, наказание за организацию азартных игр должно быть соразмерным прибылям и вреду от этого вида деятельности, убеждены в «Форуме спасения Киева». Поэтому крайне важным является упорядочение и приведение норм действующего законодательства к чётким, понятным, не дающим возможности манипулировать буквой закона, уклоняться от ответственности за его нарушение. Именно изменения в Уголовный кодекс Украины, предложенные проектом Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» (относительно установления уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр) (регистр. № 5199 от 07.10.2009) позволяют избежать законодательных коллизий и определить обоснованное наказание.

Новая волна расцвета игорного бизнеса в виде «интерактивных клубов» не просто мешает, а сводит на нет возможность оздоровления общества от нанесённого им вреда и создает угрозу молодому поколению украинцев. Установление уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр является единственным весомым средством влияния с целью недопущения последующего нарушения закона и, в конце концов, прекращения одурманивания населения, убеждены в «Форуме спасения Киева».

Участники пресс-конференции выступают в поддержку проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» (относительно установления уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр) (регистр. № 5199 от 07.10.2009) и заявляют о необходимости его немедленного рассмотрения Верховной Радой Украины.