Руководство Высшего админсуда оказывает сопротивление следствию

Руководство Высшего административного суда Украины препятствует следственной группе в составе сотрудников СБУ, Генеральной прокуратуры и НБУ осуществить проверку счетов председателя суда Александра ПАСЕНЮКА.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Я отвечу так: сотрудничества никакого со следствием. Более того, они (руководство суда) не допускают проверку. Потому сейчас вместе с Генеральной прокуратурой собранная следственно-оперативная группа определяет меры (все же это - высшее судебное учреждение)", - сказал он.

На уточняющий вопрос, не проводится ли эта проверка в рамках заявлений экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил: "Это – отдельное дело, я бы так его назвал. Оно - фактовое. Пока что: пока не будет задокументировано собственно в бухгалтерии, в самом помещении то, что определил следователь, что необходимо задокументировать... Но работа продолжается. И Нацбанк привлечен нами. То есть, будем действовать по закону. Увидим...".

Как сообщалось, еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники, проинформировал, что Служба безопасности Украины направила в Национальный банк Украины письмо о необходимости проверки всех банковских счетов и депозитных ячеек, открытых в украинских финансовых учреждениях на имя председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА.

При этом издание допустило, что проверка счетов А.ПАСЕНЮКА, предположительно, пройдет в рамках оперативного дела, возбужденного на основании показаний экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК в комментарии для «Зеркала недели» заявил, что обвинение руководства ВАСУ в причастности к коррупции является попыткой давления на судебную систему накануне президентских выборов.

«Сообщение относительно расследования дела экс-судьи И.ЗВАРЫЧА, распространенное средствами массовой информации - а именно: упоминание о моей причастности к делу, - не является объективным и рассматривается мной как очередная попытка подорвать доверие к системе административных судов накануне президентских выборов, поскольку именно в компетенцию админсудов входит решение избирательных споров», - уверен А.ПАСЕНЮК.

При этом, по мнению судьи, направленную против него информационную кампанию в СМИ заказала одна из украинских политических сил, которая имеет влияние на Генпрокуратуру.

А.ПАСЕНЮК напомнил, что разглашение обстоятельств дела И.ЗВАРЫЧА является нарушением презумпции невиновности и тайны следствия.

«С законодательной и моральной точек зрения утечка информации до окончательного завершения расследования уголовного дела недопустима. Это противоречит принципам презумпции невиновности и тайны следствия и может не только негативно сказаться на репутации непричастных к делу лиц, но и повлиять на объективность и непредвзятость самого расследования», - заявил председатель ВАСУ.