Грищенко разглядел корень противоречий между Украиной и Россией

Мировоззрение украинцев и россиян существенно изменилось за последние 18 лет, и именно в различии взглядов на прошлое и настоящее - корень большинства противоречий между Украиной и Россией.

Такую точку зрения в статье для «Зеркала недели» выразил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО.

«Корень многих конфликтов и противоречий в украинско-российских отношениях кроется в одном, до сих пор не для всех очевидном факте: за годы после распада СССР мы, сохраняя много общих интересов, стали очень разными и по модели общественного развития, и по мировоззрению», - отметил он.

По словам посла, государство для российской политической элиты и общества является важной сверхценностью, которая формирует вокруг себя систему остальных ценностей и приоритетов. В российской элите популярна идея непрерывности державотворческого процесса.

«Сегодняшняя российская элита не только не открещивается от любого этапа прошлого своей страны, - фактически, все они подаются через позитив», - уточнил посол, добавив: «В Украине исторический процесс не воспринимается как целостный. Период пребывания украинских земель в составе Российской империи и СССР, преимущественно, рассматривается как этап национального исторического развития, который имел негативные последствия».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что для российской элиты базовой идеей остается ориентация на величие России.

«Такие взгляды формируют специфическое виденье истории, что, в свою очередь, часто заходит в конфликт с украинскими оценками общего прошлого», - отметил он.

По словам дипломата, несовпадение оценок приводит к конфликтам и противоречиям между Украиной и Россией по поводу интерпретации страниц «общей истории». Однако, отметил он, несовпадение стоит рассматривать не как спор колонизаторов и колонизируемых, а как диспут государственников и либералов.

«Разногласия в акцентах на шкале «государство - человек» значительно глубже, чем национальные орнаменты этих споров», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Посол также заметил, что рассредоточенная, как минимум, пятью большими экономическими центрами структура украинского народного хозяйства лучше конституции и европейских советов гарантирует функционирование плюралистического парламентаризма в стране. Этот эффект только усиливается историческими, культурно-языковыми, идеологическими расхождениями жителей разных регионов Украины.

В то же время, считает К.ГРИЩЕНКО, сосредоточение львиной доли денежных потоков в Москве, масштабность военных, террористических, геополитических угроз, тлеющий конфликт на Северном Кавказе, растянутость территории, наличие большого количества убыточных регионов - все это создает в России предпосылки для концентрации власти, ограничения дискуссии, развития сильной центральной администрации.

«Осознание этих объективных расхождений должно удерживать и Москву, и Киев от попыток учить друг друга, от намерений навязывать соседу свою модель как единственно правильную», - подчеркнул посол.