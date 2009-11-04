Черноморский флот России потерял в Севастополе 10 секретных документов

Жители Севастополя на днях нашли и передали СБУ около 10 секретных документов Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Сегодня-завтра мы вернем Черноморскому флоту России около 10 секретных документов, которые нам передали граждане Украины – жители Севастополя”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив при этом, что пока неизвестно как настоящие документы вышли за пределы базы ЧФ.

“Пусть разбираются сами внутренними расследованиями”, - сказал председатель СБУ.

Продолжая тему базирования ЧФ в сегодняшнем эфире “Радио Свобода” В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал российскую сторону: “Не надо нам ставить в вину, что мы чем-то препятствуем Черноморскому флоту. Нет. С точностью до наоборот - мы им помогаем”.