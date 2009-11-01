Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился за международной помощью в борьбе с пандемией гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, В.ЮЩЕНКО направил 1 ноября письма в адрес лидеров Беларуси, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, а также президента Еврокомиссии и Генерального секретаря НАТО.

«Существующая угроза национальной безопасности Украины, которую мы не можем нейтрализовать лишь собственными усилиями, требует от меня обратиться к ближайшим друзьям и стратегическим партнерам за неотложной помощью», - отметил Президент.

В письмах Главы государства также содержится перечень необходимых в первую очередь медицинских препаратов и оборудования, в которых наше государство нуждается для эффективного противодействия распространению эпидемии гриппа.

В.ЮЩЕНКО информировал своих заграничных коллег о состоянии эпидемиологической ситуации в нашем государстве, а также о мероприятиях, предпринимаемых Украиной с целью преодоления пандемии гриппа, отметили в пресс-службе.