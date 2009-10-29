В Днепропетровске может разгореться серьезный коррупционный скандал?

На днях в Днепропетровске огромным тиражом была распространена газета «Антимафия», содержащая информацию о якобы имеющих место преступных схемах, в которых замешаны первые лица города. В первую очередь речь идет о мэре города Иване КУЛИЧЕНКО, руководителях большинства горсовета и высокопоставленных городских чиновниках, сообщает днепропетровское Информагентство «Новый мост».

Авторы анонимного издания заявляют, что представители городской власти являются непосредственными участниками схем по незаконному распределению земель, находящихся в городской собственности. При этом речь идет о 900 га незаконно выделенной земли в городе. В материалах указаны теневые схемы распределения средств, связи между коррупционерами. По словам авторов «Антимафии», часть указанных в газете фактов, уже находится на рассмотрении в прокуратуре.

Появление информации о коррупционных схемах в Днепропетровском городском совете стало широко обсуждаемым инцидентом. При этом большинство городских экспертов говорит о том, что большая часть изложенной информации является известным фактом, но просто только сейчас эта информация в таком обобщенном виде стала достоянием широкой общественности. В частности, координатор ГРАДа Андрей ДЕНИСЕНКО говорит, что готов подписаться под 90% изложенной информации. Согласен с ним и политолог Виктор ПАЩЕНКО. «Земля постоянно уходит не через аукцион, а какими-то другими путями, не понятно как расходуется бюджет. Обо всем об этом говорилось и ранее. Однако, к сожалению, пути преодоления никто не предлагает, в том числе и в силу того, что силовые и правоохранительные органы ничего с этим поделать не могут», - считает В.ПАЩЕНКО.

Заместитель руководителя бюджетной комиссии Днепропетровского горсовета Вадим РУБЛЕВСКИЙ считает, что виной всему – пересечение интересов. «Газету не читал... Интересы пересекаются... ну... не хотел бы сейчас это комментировать... Интересы у мэра одни, у руководителей партий другие, чтобы их разрулить — приходится конфликтовать, какие-то вещи меняются на что-то, но это обычный политический процесс. Что касается каких-то коррупционных схем..., мне об этом ничего не известно», - заявил В.РУБЛЕВСКИЙ.

Депутат Днепропетровского областного совета от БЮТ Вадим ДЖУМА также считает, что указанные в материалах сведения являются общеизвестным фактом. «Никто ничего нового не узнал. Все давно уже известно. Правоохранительные органы тоже знают, кто, сколько и за что. Просто пока еще нет команды «задерживать на взятках». А так - все известно».

Журналисты ИА «Новый мост» попытались получить официальные комментарии у фигурантов скандальных материалов. В свою очередь, пока нет официальных комментариев от пресс-служб городского совета и городского председателя Днепропетровска.