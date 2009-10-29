В ЕЦ требуют прикрыть «самую масштабную коррупционную схему»

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает парламент как можно скорее рассмотреть законопроект о государственных закупках.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Законопроект о государственных закупках парламенту следует рассмотреть уже на следующей неделе. Нельзя допускать, чтобы суммы, которые равны пятой части доходов государственного бюджета, делились в ручном режиме», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя информацию о том, что Кабмин в закрытом режиме разрешил госзакупки на сумму 52 млрд. грн. без проведения тендера.

«Государственные закупки всегда были источником коррупции, которая достигла ужасающего размаха во времена существования пресловутой Тендерной палаты. Поэтому нельзя допустить, чтобы в условиях, когда для государства важна каждая копейка, вопрос десятков миллиардов решался в закрытых чиновнических кабинетах», – подчеркнул политик.

Он также напомнил, что с начала года в парламентском комитете по вопросам экономической политики отрабатывается законопроект, который был разработан представителями Министерства экономики и Всемирного банка. «По данным экспертов, этот законопроект предусматривает цивилизованные правила игры в сфере государственных закупок, без тендерного рейдерства и разновидностей тендерных палат. Но прошел уже почти год, а наиболее масштабная коррупционная схема в государстве продолжает приносить сверхдоходы дельцам от власти», – сказал лидер ЕЦ.

Политик отметил, что “Единый Центр” постоянно подчеркивает необходимость наведения порядка в сфере использования государственных средств. «Государственные закупки – это не только вопрос выполнения государством своих функций, это – мощный инструмент стимулирования экономики, который в кризисный период является едва ли не единственным действенным средством поддержки отдельных отраслей», - отметил И.КРИЛЬ.