ЦИК зарегистрировал Тигипко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея ТИГИПКО кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

Центризбирком не обнаружил ошибок в документах С.ТИГИПКО, поданных на регистрацию кандидатом в президенты.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил С.ТИГИПКО удостоверение кандидата в президенты.