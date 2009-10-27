ЦИК зарегистрировал Тигипко кандидатом в президенты
12:31, 27 октября 2009Политика
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Решение - единогласное
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея ТИГИПКО кандидатом на пост Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.
Центризбирком не обнаружил ошибок в документах С.ТИГИПКО, поданных на регистрацию кандидатом в президенты.
Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил С.ТИГИПКО удостоверение кандидата в президенты.
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