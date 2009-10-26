Тигипко: Румыния была главным союзником гитлеровской Германии

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина должна дать жесткий ответ на распространение румынского влияния на приграничные украинские земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал открытие в субботу, 24 октября, на территории Молдовы мемориала румынским солдатам, которые принимали участие в нападении на СССР в 1941 году. В мероприятии, которое состоялось в Кантемировском районе Молдовы, приняли участие представители администрации Президента Румынии, румынского правительства, политических партий и Румынской православной церкви. В боях с Красной Армией в июле 1941 года в этих местах погибли свыше тысячи румынских солдат и офицеров.

«Распространение румынского влияния на Молдову и пограничные украинские земли становится одним из приоритетов политики Бухареста», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, «достойно похоронить погибших по обе стороны фронта в годы Великой Отечественной – наш общий долг. Но когда такие мероприятия превращаются в попытки переоценить результаты той войны, назвать агрессоров героями, наша реакция должна быть однозначно негативной».

Он напомнил, что Румыния была главным союзником гитлеровской Германии, который добровольно принял участие в нападении на СССР. За это немцы отдали под контроль румын украинские земли между Днестром и Южным Бугом вместе с Одессой.

«Румынский оккупационный режим был не менее жестоким, чем немецкий. Свыше двухсот тысяч евреев, ста тысяч украинцев и представителей других национальностей были уничтожены во имя идеи Великой Румынии. То, что сегодня Бухарест пытается оправдать свое участие в войне, назвать оккупацию освобождением, снять с себя ответственность за преступления фашизма, должен вызывать не только моральное осуждение, но и политическое противодействие», – подчеркнул С.ТИГИПКО.