Москаль выиграл суд у председателя СБУ

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил исковое заявление народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ к председателю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и СБУ об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», соответствующее решение суд принял 23 октября.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию относительно Г.МОСКАЛЯ, изложенную на пресс-конференции в помещении СБУ 6 ноября 2008 года председателем Службы безопасности Украины В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Суд обязал Службу безопасности Украины разместить в течение 10 дней со дня вступления судебным решением в законную силу на Интернет-сайте СБУ текст опровержения сказанного тогда В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время, поскольку суд отказал во взыскании в пользу Г.МОСКАЛЯ со Службы безопасности Украины 100 тыс. грн. за нанесение ему морального вреда, народный депутат Украины обжаловал данное решение в Апелляционном суде г. Киева, сообщили в “Народной самообороне”.

Также в “НС” напомнили, что на рассмотрении в Шевченковском районном суде г. Киева находятся еще 4 гражданских дела по иску Г.МОСКАЛЯ к СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО и бывшему заместителю председателя СБУ Тиберию ДУРДИНЦУ об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и возмещении морального вреда.

Как сообщалось, 6 ноября В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он пояснил, что речь идет о незаконном предоставлении документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые не имели никакого отношения к боевым действиям, а потому не имели никакого права считаться ветеранами.