В Киеве проходит съезд Соцпартии

В Киеве начал работу ІІ-й этап XV съезда Социалистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, в работе съезда принимают участие более 500 делегатов из всех областей Украины, а также представители всех общественных организаций, поддерживающих Соцпартию, в частности, Всеукраинского общественного объединения защиты конституционных прав и свобод граждан Украины «Правозахист», Всеукраинской общественной организации «Защита детей войны», Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Всеукраинской общественной организации "Закончим войну", Всеукраинского союза владельцев земельных и имущественных паев, Союза молодых социалистов, Всеукраинской общественной организации Союз женщин Украины "За будущее детей".

Торжественное заседание было открыто "Маршем социалистов". Право внести на сцену флаг Украины и знамя СПУ было доверено чемпионам Украины по бодибилдингу, членам одной из общественных организаций, поддерживающих социалистов.

Лидер СПУ Александр МОРОЗ, открывая заседание, отметил, что съезд проходит в канун очередного дня рождения партии. Как известно, первый учредительный съезд СПУ состоялся 26 октября 1991 года. Лидер СПУ по этому случаю наградил почетным знаком Соцпартии ветеранов СПУ и основателей партии.