Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что Севастополь „остается островком стабильности” в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе С.КУНИЦЫН назвал одним из наибольших достижений года для Севастополя то, что город „остается островком стабильности на Крымском полуострове”.

По его словам, у исполнительной власти города на сегодняшний день „конструктивное взаимодействие не только с городским советом, но и с руководителями правоохранительных органов, с командующим ВМС Украины вице-адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ, с командующим ЧФ РФ адмиралом Александром ТАТАРИНОВЫМ”. То есть, сказал С.КУНИЦЫН, он сегодня не видит оснований для возникновения каких-либо „противоречий и недоразумений во всем севастопольском спектре руководителей того или другого уровня власти. Мне кажется, сегодня есть целостное понимание взаимоотношений между нами”, и это „является залогом того, что для нас интересы Украины являются априори первоочередными”.

С.КУНИЦЫН также сказал, что Севастополю „удалось избежать втягивания в „феодосийские события”, удается конструктивно работать в сфере межнациональных, межрелигиозных отношений.

Кроме того, отметил председатель горгосадминистрации, „Севастополь активно развивает и восстанавливает межрегиональные связи”